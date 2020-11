Ljubljanski hokejisti so končali daljši prisilni premor, v katerem so bili zaradi okužb v lastnem moštvu in v ekipah tekmecev brez tekem v regionalnem tekmovanju od 24. oktobra. Vrnitev na led je bila uspešna, saj so ljubljanski igralci po zadržanem začetku napolnili mrežo Vipitena in slavili s 5:1.

Že v prvem delu so imeli domači izrazito premoč, a je takrat goste reševal vratar Robert Reinhart s 17 obrambami (na koncu tekme jih je imel 48). V nadaljevanju pa so zmaji našli rešitev tudi za vratarja Vipitena. Načel ga je Aleš Mušič v 23. minuti, potem je Žiga Pance dve minuti pozneje dosegel še gol, ko so imeli gostje na ledu igralca več, ter povišal na 2:0, tretji gol pa je prispeval Jan Drozg tudi po podaji Gala Korena, ki je danes okrepil zasedbo iz Tivolija.

Zadnja tretjina je prinesla še dva gola domačih, v polno sta zadela še Jure Sotlar in še drugič na tekmi Drozg. Domačim sicer ni uspelo ohraniti nedotaknjene mreže vratarja Paavoja Hölsäja, ki je moral po plošček v gol v 51. minuti. Ob koncu pa so v domačem taboru ob visokem vodstvu priložnost med vratnicama ponudili še drugemu vratarju, komaj 15-letnemu Jonu Dukariču. V nadaljevanju regionalnega tekmovanja čaka Ljubljančane naslednji izziv čez teden dni, ko v Tivoli prihaja Ritten.