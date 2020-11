Podporniki blizu Bele hiše so Trumpa pozdravili z glasnimi vzkliki, mahanjem in žvižganjem. Številni so nosili napise v njegovo podporo, kot so »Najboljši predsednik kdajkoli«, »Ustavite krajo« in »Trump 2020: Naj Amerika ostane velika«. Več tisoč ljudi se je do poldneva po krajevnem času zbralo na Freedom Plaza, številni pa so bili še na poti tja. Pri tem so v veselem vzdušju, ki je spominjalo na Trumpova predvolilna zborovanja, vihrali z zastavami in vzklikali: »Še štiri leta.«

Med udeleženci zborovanja so tudi člani desničarske skupine Proud Boys. V Washingtonu veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, da bi preprečili morebitne spopade s Trumpovimi nasprotniki, ki se bodo po napovedih zbrali pred vrhovnim sodiščem. Po zadnjem štetju ameriških medijev je demokratski kandidat Joe Biden na predsedniških volitvah zbral 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. Za zmago je potrebnih najmanj 270 elektorskih glasov.