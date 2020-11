Dosedanji milejši ukrepi ne le, da niso uspeli v zadostni meri zajeziti širjenja okužb z novim koronavirusom, ampak se je to še poslabšalo, saj v več zveznih deželah, kot so Koroška, Predarlsko in Zgornja Avstrija, še naprej beležijo eksponentno rast, je opozoril kancler. Sodržavljane je posebej pozval, naj spoštujejo nova pravila in se res, če je to le mogoče, srečujejo zgolj z eno osebo izven svojega gospodinjstva. »Vsak socialni stik je en stik preveč,« je dejal in dodal, da bo le tako mogoče rešiti božič.

Zatrdil je tudi, da bodo šole in vrtci še naprej zagotavljali možnost varstva otrok za tiste, ki to res potrebujejo. Podkancler Werner Kogler je medtem na novinarski konferenci sporočil, da bodo trgovinam, ki jih čaka zaprtje pomagali tako, da jim bo država povrnila od 20 do 60 odstotkov izgube prometa, kar je sicer manj kot v gostinstvu, kjer kompenzira kar 80 odstotkov izgube.

Drastične omejitve Od torka bo sicer v severni sosedi predvsem drastično omejena svoboda gibanja in druženja. Stroge omejitve gibanja, ki so doslej veljale le ponoči, bodo podaljšane na cel dan. Izjeme, ki bodo dovoljevale odhod od doma, bodo opredeljene bolj točno in strožje kot doslej. Z izjemo članov istega gospodinjstva bodo dovoljena le še srečanja z življenjskim partnerjem, ki ne živi v istem gospodinjstvu, z enim samim najožjim sorodnikom oziroma z eno samo pomembno povezano osebo.

Naval na nakupovalna središča Med izjemami, ki dovoljujejo odhod iz stanovanja, bodo med drugim še oskrba oziroma pomoč osebam, ki to nujno potrebujejo, uresničevanje in izpolnjevanje »družinskih pravic in obveznosti«, nakup osnovnih dobrin ter obisk pri zdravniku. Izrecno so navedeni tudi obiski pokopališč in sprehodi hišnih ljubljenčkov ter rekreacija. Odhod z doma na delo ali šolanje bo dovoljeno, v kolikor je to res potrebno, a oblasti vsem svetujejo prehod na delo od doma, če je to le mogoče. Ves pouk bo v prihodnjih tednih potekal le na daljavo in tudi vrtci bodo v pretežni meri zaprli svoja vrata. A tako osnovne šole kot vrtci bodo še naprej zagotavljali varstvo za otroke staršev, ki to res potrebujejo. Obenem se v Avstriji s torkom zapirajo vse nenujne trgovine, z izjemo živilskih trgovin, drogerij in lekarn ter še nekaterih drugih, kot na primer trgovin z medicinsko opremo, izdelki za kmetijstvo in hrano za živali, bencinskih črpalk, bank, pošt in trafik ter delavnic za popravilo koles in avtomobilov. Iz bolj ali manj vseh delov Avstrije, tudi iz Koroške in Štajerske ob meji s Slovenijo, zato danes poročajo o velikem navalu na nakupovalna središča in tudi manjše trgovine v mestnih središčih.