»Lepo se je vrniti v zeleni dres in na tivolski led. Tu se počutim domače, ekipa je odlična in vzdušje v tej garderobi je vedno pozitivno. Veseli me, da liga kljub razmeram poteka naprej in se veselim novih tekem in zmag naše ekipe,« je po vrnitvi v Tivoli dejal Koren.

V karieri je igral za številne klube v tujini, za češke Budejovice in nemški Mannheim v mladinskih selekcijah, za kanadski Kelowna Rockets v ligi WHL, hrvaški Medveščak v ligi Ebel, Zvolen na Slovaškem ter Manchester Storm v Angliji. Za ljubljanski klub je v vseh tekmovanjih skupaj zbral 269 nastopov, dosegel pa je 76 golov in 102 podaji.