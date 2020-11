Mlajši od Sinnerja, ki ima devetnajst let in dva meseca, je bil le Japonec Kei Nišikori, ki je turnir v Delray Beachu 2008 osvojil pri osemnajstih letih. Hkrati je Italijan, ki je teden začel kot 44. igralec na svetu, postal šesti igralec v 2020 s premiernim naslovom na turneji ATP. Pred njim so prvič v karieri letos zmagali Ugo Humbert (Auckland), Casper Ruud (Buenos Aires), Thiago Seyboth Wild (Santiago), Miomir Kecmanović (Kitzbühel) in John Millman (Nursultan).

Pospisil ostaja brez naslova ATP; trikrat je igral v finalu, drugič letos. V Montpellieru ga je premagal domačin Gael Monfils, pred šestimi leti v Washingtonu pa Milos Raonic.