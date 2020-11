Mlakar, ki se je rodil 31. maja 1921 v Žireh, je že v času študija sodeloval s Triglav filmom kot scenograf in sodeloval pri nastajanju treh Štigličevih filmov Na svoji zemlji (1948), Svet na kajžarju (1952) in Balada o trobenti in oblaku (1961). Sodeloval je tudi pri filmih Kekec (1951) in Tri zgodbe (1955). Leta 1955 se je zaposlil pri podjetju Tehnik v Škofji Loki, kjer je ostal do upokojitve leta 1975, so zapisali pri Slovenskem filmskem centru.

Bil je arhitekt, scenograf in priznani fotograf. Kot so zapisali na spletni strani Loškega muzeja, je bil Mlakar raznolika osebnost, čigar življenje in delo je težko povzeti le na kratko. Njegove korenine so razraščene po širšem loškem območju, v Poljanski dolini, Gorenji vasi in Žireh. Kot študent arhitekture je bil eden zadnjih, ki so še študirali pod mentorstvom Jožeta Plečnika. Od leta 1955 je živel v Škofji Loki, katere podobo je dodobra zaznamoval. Mlakar je namreč v svoji tridesetletni karieri v Projektivnem biroju v SGP Tehnik zasnoval množico projektov po Škofji Loki, med drugim tudi Kino Sora.

Preberite intervju s Tonetom Mlakarjem: Fotografija je tisti pravi odtis časa

Kot fotograf je bil po navedbah filmskega centra najbolj znan po svojih slikovitih krajinskih zapisih, ki so vključeni v številne knjige in publikacije, v obliki fotoalbuma pa so predstavljene tudi na razstavi Foto Loka: ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke v Galeriji na Gradu. Mlakarjev dolgoleten opus predstavlja fotografsko kroniko mesta in njegovih prebivalcev, pa tudi danes že dolgo izginule pojavnosti človeškega delovanja na podeželju.

Leta 2017 je režiser Marko Cvejić o njem posnel celovečerni dokumentarni film Vsa življenja Toneta Mlakarja. Gre za naturalistično zgodbo o Mlakarjevem življenju. Prek osebnih stališč in z vidika samega protagonista nas njegova drama pelje skozi 20. stoletje na ozemlju Slovenije. Človek neštetih vzponov in padcev, nekajkrat nevarno blizu smrti, razkriva skrivnosti svojega talenta in nas z veščino pravega pripovedovalca vodi v zgodbe svojega življenja, pravijo pri Slovenskem filmskem centru.