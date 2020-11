»Prihajajoča zima bo pred vse nas postavila velike zahteve,« je sporočila kanclerka in sodržavljane opozorila, da se zaradi epidemije ne bodo mogli srečevati tako preprosto, kot so se včasih. V Nemčiji so po zadnjih podatkih, objavljenih danes zjutraj, v minulem dnevu potrdili 22.461 novih okužb z novim koronavirusom in 178 smrti zaradi covida-19. Skupno število potrjenih okužb je tako naraslo na 773.556, število smrti pa na 12.378.

To nedeljo je sicer predvideno ponovno srečanje Merklove z ministrskimi predsedniki zveznih dežel, na katerem bodo ocenili učinkovitost dosedanjih ukrepov. Prvi mož Bavarske Markus Söder je sicer že napovedal, da ta mesec ukrepov zagotovo še ne bodo rahljali, dopustil pa je tudi možnost, da jih še zaostrijo ali podaljšajo v december.

Medtem se sicer v državi vse bolj krepi gibanje, ki nasprotuje ukrepom za zajezitev epidemije. Po vsej državi so tudi načrtovani protesti proti tem ukrepom, med drugim v Berlinu, Frankfurtu in več drugih mestih. Kakih 800 podpornikov gibanja Querdenken (kar bi lahko prevedli kot drugačno, neobičajno mišljenje) se je danes zbralo v Regensburgu na jugu Nemčije, čeprav so jih organizatorji napovedovali kar 2000. V Frankfurtu z vodnim topom nad protestnike. Nemška policija pa je danes v Frankfurtu uporabila vodni top proti protestnikom, ki so se zbrali na protestu proti nasprotnikom ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.