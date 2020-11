Za Morbidellija je to drugi "pole position" v karieri v najmočnejšem razredu. Iz druge vrste bodo na predzadnji dirki sezone startali Francoz Johann Zarco (Ducati Avintia), Španec Pol Espargaro (KTM) in njegov rojak Maverick Vinales (Yamaha).

Ne najbolj uspešen je bil vodilni v SP Španec Joan Mir (Suzuki), ki je bil šele 12., še dve mesti slabše izhodišče bo imel njegov moštveni sotekmovalec, rojak Alex Rins, ki je tretji v SP. Drugi v seštevku sezone Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT) pa je kvalifikacije končal na 11. mestu. V SP ima Mir 162 točk, 37 več kot Quartararo in Rins, ter lahko že v nedeljo potrdi prvi naslov prvaka v elitnem razredu. Še štiri točke več zaostaja Vinales. Preizkušnja v elitnem razredu motoGP se bo v Valencii v nedeljo začela ob 14. uri.

V razredu moto2 si je najboljše izhodišče za nedeljsko dirko privozil Italijan Stefano Manzi, ki je poskrbel za prvi "pole position" ekipe MV Agusta v tem razredu. Drugi je bil Španec Hector Garzo, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Njegov rojak Enea Bastianini, ki vodi v SP, je bil šele 12., najbližji zasledovalec v seštevku Britanec Sam Lowes pa po padcu le 18.

V najšibkejšem razredu moto3 so si najboljša startna mesta privozili Južnoafričan Darryn Binder (KTM), Japonec Kaito Toba (KTM) in Španec Raul Fernandez (KTM). Najresnejša tekmeca v boju za naslov Španec Albert Arenas (KTM) in Japonec Ai Ogura (Honda), ki ju ločijo le tri točke, sta kvalifikacije končala na šestem in sedmem mestu.