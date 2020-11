Florjančič se je rodil 5. marca 1919 na Bledu, kasneje pa živel in ustvarjal v številnih krajih po Evropi in ZDA. Zadnja leta je bival v radovljiškem domu starostnikov. V mladih letih je bil aktiven športnik, glasbenik in filmski igralec, predvsem pa je bil inovator svetovnega slovesa.

»Izumitelj mora imeti mirno glavo, vedno mora opazovati vse, kar leze in gre. Ideje pa se porajajo različno. Ena se lahko porodi v sekundi, razvoj pa je narejen v nekaj dneh, so pa tudi ideje, ki potrebujejo več let, da se sploh razvijejo,« je dejal za svojo spletno stran peter-florjancic.eu.

Med svojimi udejanjenimi izumi je kot »najboljši in najbolj kompliciran izum« izpostavil razpršilec za parfum. Drugi najboljši izum je bil po njegovih besedah okvirček za diapozitive, tretji pa naprava za brizganje plastike.

Začetek njegovega uspeha je bil po navedbah Siola patent za statve. Med neuspelimi izumi je bila zračna blazina za avtomobile, ki jo je razvijal leta 1957, po lastnih besedah pa je takrat »prehiteval čas, ker takrat tehnika in materiali še niso omogočali izdelave, so nam pa baloni glasno pokali«. Ponesrečen izum je bila po njegovih besedah ultrazvočna krtačka za zobe, za katero je test pokazal, »da bi z njeno uporabo človek na koncu znorel«.

Tehniški muzej Slovenije je marca 2019 ob izumiteljevi stoletnici pripravil razstavo Živeti sanje, ki se je osredotočala na inovatorstvo. Florjančič je napisal in izdal knjigi Skok v smetano in Ideja za Milijon. Karpo Godina in Sandi Čolnik sta o njem naredila tudi dokumentarni film Zgodba gospoda P.F.