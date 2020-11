Evropska komisija je ta teden objavila študijo, ki med drugim predstavlja možnosti za omejitev tega povečanja z namenom zagotovitve okolju prijaznejših storitev, so ta teden sporočili s predstavništva komisije.

Izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager, pristojna za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je povedala, da je cilj evropskega zelenega dogovora, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. »V zvezi s tem ne smemo dovoliti, da bi naša poraba električne energije bila nenadzorovana. Pametnejša in bolj zelena uporaba digitalnih tehnologij je ključna pri zagotavljanju, da Evropa doseže svoj ambiciozni cilj,2 je poudarila.

Komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal, da se bo obseg podatkov se bo še naprej hitro večal. Zato spodbujajo ustrezne infrastrukture za okolju prijazne učinkovite storitve v oblaku in energetsko učinkovite podatkovne centre. »Evropa bo središče zelene tehnologije,« je napovedal.

Tehnične rešitve vključujejo učinkovitejše sisteme hlajenja, ponovno uporabo toplote, uporabo obnovljivih virov energije in izgradnjo podatkovnih centrov v regijah s hladnim podnebjem.

Možnosti politike vključujejo uporabo zelenih javnih naročil, pravila za evropske javne organe, da uporabijo svojo kupno moč za izbiro okolju prijaznih storitev, pa tudi vzpostavitev zahtev po preglednosti in spodbujanje enotnih kazalnikov energetske učinkovitosti.

Študija bo podprla trenutna prizadevanja za uresničitev cilja digitalne strategije, to je vzpostavitev podnebno nevtralnih, energetsko zelo učinkovitih in trajnostnih podatkovnih centrov do leta 2030 ter vzpostavitev evropskega oblakovnega pravilnika, enotnega sklopa skupnih tehničnih pravil in norm.