Številni Trumpovi podporniki verjamejo njegovim trditvam, da je prišlo do volilnih prevar v korist demokratov. Vendar za to ni nobenih dokazov, prav tako ne o tem, da bi bile glasovnice izgubljene ali spremenjene, kot trdi Trump, sta v četrtek zatrdili ameriški organizaciji, ki skrbita za varnost volitev.

Protesti podpornikov Trumpa in Bidna so sicer v več mestih po ZDA potekali tudi v dneh po volitvah. Sprva so potekali mirno, ponekod so se sprevrgli v nasilje.

Demokrati so zgroženi nad Trumpovimi obtožbami, predvsem pa nad dejstvom, da Trump od volitev 3. novembra predvsem tvita o volilnih prevarah, in to v času, ko okužbe in smrti zaradi novega koronavirusa dramatično naraščajo.

Medtem Biden, ki je po projekcijah ameriške tiskovne agencije AP osvojil 290 elektorskih glasov, Trump pa 217, nadaljuje s pripravami na nemoten prenos oblasti. Za izvolitev je potrebnih najmanj 270 elektorskih glasov. Za Bidna je glasovalo dobrih pet milijonov več volivcev kot za Trumpa.

Trump se po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na vire iz Bele hiše, 20. januarja 2021 celo ne namerava udeležiti Bidnove inavguracije. Kongresni republikanci ga pri tem podpirajo.

Svojo prednost pred Trumpom je Biden še utrdil z zmago v zvezni državi Arizona, ki so jo v četrtek razglasile ameriške televizijske mreže. Za neodločeni sicer zaenkrat še veljata volilni bitki v zveznih državah Severna Karolina in Georgia. V tej zvezni državi glasovnice zaradi majhne razlike v številu glasov med kandidatoma štejejo znova.

Volilne tožbe Trumpove kampanje doslej brez uspehov Trumpova kampanja je v petek pri svojih tožbah proti izidom predsedniških volitev v ključnih državah doživela več porazov in doslej še nikjer ni ponudila kredibilnega dokaza o morebitnih volilnih prevarah. Trumpovi so v petke izgubili tožbe v Pensilvaniji, Michiganu in Arizoni, vendar ne odnehajo. Trump je na čelo vseh tožb postavil svojega odvetnika Rudyja Giulianija, kar pomirja demokrate, ki so prepričani, da so Giulianijevi najboljši časi že zdavnaj minili. Firma Porter Wright Morris & Arthur se je umaknila iz tožbe proti potrditvi volilnih izidov Pensilvanije, kar je razjezilo direktorja komunikacij Trumpove kampanje Tima Murtaugha, ki je za to obtožil "levičarsko drhal". Namesto velike firme bo kampanjo zdaj v tožbi zastopala zasebna odvetnica Linda Kerns. Pravniške firme, ki zastopajo Trumpa so se znašle pod hudim pritiskom Trumpovih nasprotnikov in obtožbami, da sodelujejo pri sprevračanju volje volivcev. Prejšnji teden se je od podobne tožbe v Arizoni umaknila firma Snell & Wilmer, svojo vlogo v tožbi v Pensilvaniji pa skuša pojasniti firma Jones Day iz Clevelanda, ki je sporočila, da ne zastopa Trumpove kampanje, ampak republikansko stranko Pensilvanije.