A ker so nas pretekli meseci naučili, da nobena izjema v vladnem odloku ni naključna, sumimo, da je poročna izjema med ukrepi zlobirana. Samo pomislite: pretekli teden so bile na vrat na nos odprte zlatarne. Zato se tvitosfera že sprašuje, kateremu politiku se mudi s poroko. In zlopamtilo ob tem zažgoli: Zdravku Počivalšku se je poleti zelo mudilo k ljubici na Hrvaško.