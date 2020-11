Od včerajšnjega dopoldneva je bilo znano, da Cummings, ki ga največji kritiki razglašajo za »kariernega psihopata«, odhaja pred božičem, a se je nenadoma odločil, da gre takoj. Iz urada predsednika vlade Združenega kraljestva je malo po šesti uri dramatično odkorakal s škatlo svojih reči v rokah. Po srečanju s premierjem Borisom Johnsonom se je odločil, da je zanj »najbolje, da se poslovi takoj«. V pričakovanju podrobnosti eksplozivnega prepira med njima se največ govori o vlogi posebnih svetovalcev, posebno tistih, ki so zagovarjali brezpogojni brexit.

Za vladne svetovalce milijoni iz žepov davkoplačevalcev

Posebni svetovalci so na Otoku ena od dveh neizvoljenih vej oblasti. Druga je državna uprava, ki naj bi bila v nasprotju s posebnimi svetovalci politično nevtralna. Za vlado dela več kot sto posebnih svetovalcev, ki premierju in ministrom svetujejo o politiki in »prodaji« političnih odločitev medijem in volilcem. V zadnjem finančnem letu so davkoplačevalce stali dobrih enajst milijonov evrov. Razporejeni so v štiri plačilne razrede, njihove letne plače pa so od 45.000 do nekaj več kot 161.000 evrov. Največ posebnih svetovalcev, kar 45, ima Johnson.

Vse kaže, da je brexit sprožil napetosti med svetovalci in ministri. Začelo se je v začetku tedna z odstopom najbolje plačanega med njimi, Leeja Caina, nekdanjega tabloidnega novinarja, ki je bil Johnsonov šef za stike z mediji. V politiko je prišel prav na krilih brexita. V glavni probrexitski organizaciji Leave (Odhod) je bil vodja za radijsko in televizijsko poročanje. Johnson naj bi mu ponudil novo delovno mesto šefa svojega osebja, pa ga je zavrnil.

Samo dva dni kasneje se je za odhod odločil tudi direktor in glavni strateg Odhoda Dominic Cummings, avtor večine učinkovitih brexitskih sloganov, med njimi glavnega »Imejmo spet nadzor« (Take back control). 48-letni evroskeptik Cummings je bil tudi glavni strateg Johnsonove velike zmage na lanskih decembrskih volitvah, za katero je bil ključen slogan »Opravimo brexit« (Let's get brexit done). Odkar ga je Johnson imenoval za šefa posebnih svetovalcev, so mu rekli premier v senci, ker se je obnašal vse bolj samopašno in celo odstavljal druge svetovalce. Njegovi oboževalci pravijo, da je genij. Njegovi kritiki ga razglašajo za brexitskega hudiča. Sam je do nenadnega odhoda trdil, da je uresničil svojo januarsko napoved, da si želi biti konec leta 2020 brez službe in prost. Poučeni pravijo, da je skočil, preden so ga potisnili. V ozadju odstopa Caina in Cummingsa naj bi bila Johnsonova ocena, da nekdanji člani brexitske odhodne kampanje »mislijo samo nase«.

Mnogi konservativni poslanci so navdušeni nad napovedanim Cummingsovim odhodom, posebej tisti najbolj probrexitski poslanci, ki jih je Cummings razglasil za »koristne idiote«. Drugi menijo, da je Johnson, ki je Cummingsa rešil pred plazom zahtev po odstopu med spomladansko karanteno, ki jo je Cummings odmevno kršil, naredil orjaško napako, ker ni preprečil njegovega odhoda.