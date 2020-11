V Budimpešti so bili Islandci, ki so povedli že v 11. minuti po veliki napaki vratarja Leipziga Petra Gulacsija, na pragu druge zaporedne uvrstitve na EP. Vodili so do 88. minute in imeli tik pred izenačujočim golom Madžarov priložnost tekme za še drugi gol. Madžarom je nato uspel popoln preobrat z dvema goloma v štirih minutah. Junak je postal s sijajnim 50 metrov dolgim prodorom in zadetkom kariere 20-letni vezist Salzburga Dominik Szoboszlai. »Sploh se še ne zavedam, kaj mi je uspelo. Nagrajeni smo bili za vztrajnost, saj niti za trenutek nismo obupali. Zdaj se mi bodo uresničile otroške sanje, da bom igral proti Ronaldu, saj bo Madžarska tekmovala v skupini z Nemčijo, Portugalsko in Francijo,« je povedal Dominik Szoboszlai. V Belfastu je po hitrem golu Slovakov kazalo na zmago gostov, a so Severni Irci izenačili po avtogolu slovaškega branilca Milana Škrinjarja. Gostov avtogol ni potrl, pokazali so psihično trdnost in si nastop na EP zagotovili z lepim zadetkom 32-letnega rezervista Michaela Duriša, napadalca Omonie s Cipra.

Najbolj dramatično je bilo v Beogradu, kjer je Škotska po streljanju enajstmetrovk izločila Srbijo. Gostitelji so izsilili podaljšek z zadetkom napadalca Reala Madrid Luka Jovića v 90. minuti. Odločitev je padla v peti seriji enajstmetrovk, ko je vratar Škotov David Marshall ubranil strel izkušenemu napadalcu Fulhama Aleksandru Mitroviću. »Zelo čustven trenutek za vse nas. Olajšanje je veliko, saj smo bili pod hudim pritiskom,« je povedal vratar David Marshall, ki je najprej pogledal španskega sodnika Lahoza, ali bo zahteval ponovitev enajstmetrovke, zato je začel slaviti šele po nekaj sekundah. Srbi so prepričani, da bi Mitrović moral ponavljati kazenski strel, ker se je vratar Marshall premaknil prezgodaj. Srbi na nastop čakajo že 20 let. »Od začetka nismo igrali tako, kot smo se dogovorili. Igralcev nisem prepoznal. Tako smo gostom omogočili, da so se razigrali. Nismo imeli moči in sreče,« je povedal selektor Srbije Ljubiša Tumbaković, ki se je razjezil ob vprašanju novinarjev, ali bo odstopil.

Severna Makedonija slavi zgodovinski uspeh, potem ko je v Tbilisiju premagala Gruzijo z golom 37-letnega Gorana Pandeva, soigralca Mihe Zajca v Genoi. Pandev je bil doslej v Severni Makedoniji heroj, od četrtka pa ima status božanstva. »V karieri sem odigral številne velike tekme, še nikoli pa nisem bil tako srečen. Menim, da so moje izkušnje pomagale reprezentanci k uspehu,« je povedal Goran Pandev. Pod uspeh se je po petih letih na čelu reprezentance podpisal selektor Igor Angelovski, ki je med letoma 1998 in 2000 igral za Celje. Makedonski premier Zoran Zaev je napovedal, da bo vlada iz proračuna vsakega igralca nagradila z 10.000 evri.

Izidi dodatnih kvalifikacij: Madžarska – Islandija 2:1 (0:1, Nego 88, Szoboszlai 92; Sigurdson 11), Severna Irska – Slovaška 1:2 po podaljšku (1:1, 0:1, Škrinjar 88/avtogol; Kucka 17, Duriš 110), Srbija – Škotska 5:6 po 11-m (1:1, 1:1, 0:0, Christie 52; Jović 90), Gruzija – Severna Makedonija 0:1 (0:0, Pandev 56).