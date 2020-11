Že tako bizarno sojenje zalezovalki televizijskega zvezdnika Maria Galuniča dobiva novo, še bolj nenavadno nadaljevanje. Ženski so na okrajnem sodišču v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zalezovanja začeli soditi še enkrat. Prva sodba je bila namreč razveljavljena. Vzroki so milo rečeno nenavadni: zalezovalka očitno po mnenju izvedenca ni neprištevna. Pa čeprav njeni nastopi na sodišču kažejo čisto drugačno sliko.

Poročali smo že, da je sodišče na prvem sojenju 44-letnico na podlagi izvedenskega mnenja, predloga tožilstva in ne nazadnje tudi dogajanja v sami sodni dvorani spoznalo za neprištevno ter ji odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje s prostosti. Čeprav je bilo že prvo sojenje večji del zaprto za javnost, pa je bilo laičnemu opazovalcu povsem jasno, da je z gospo nekaj hudo narobe in da povsem napačno dojema svet okoli sebe. A prav 44-letnica se z diagnozo »blodnjava motnja erotičnega značaja« ni in ni mogla sprijazniti. Pritožila se je zoper odločitev sodišča in uspela. Naj pojasnimo, da ji v primeru, če jo bo sodišče spoznalo za prištevno ali bi ugotovili zgolj nebistveno zmanjšano prištevnost, grozi tudi zaporna kazen, v najboljšem primeru pa pogojna.

Obtožena je vmes tudi zahtevala zamenjavo odvetnika po uradni dolžnosti, zdaj jo zastopa Tjaša Strobelj. »Lahko potrdim le, da je sodba razveljavljena in da je odrejeno tudi novo izvedensko mnenje,« je povedala odvetnica.

Preobrat glede prištevnosti?

Kaj natančno je ugotovil izvedenec Peter Pregelj, pa uradno ni znano, saj je sodnica Barbara Klajnšek, ki je vodila že prvo sojenje, ta del obravnave zaprla za javnost. Vse kaže, da je izvedenec Pregelj ocenil, da pri obtoženi ne gre za neprištevnost oziroma da ne gre za blodnjo erotičnega značaja. Je pa zanimivo, da je tožilstvo vztrajalo pri predlogu obveznega psihiatričnega zdravljenja s prostosti in sploh ni predlagalo drugačne (recimo zaporne ali pogojne) kazni. Kar je glede na potek obravnave in znana dejstva s prvega sojenja pravzaprav tudi logično.

Naj najprej obnovimo, da se je kalvarija Maria Galuniča z zalezovalko začela že pred dvajsetimi leti, ko sta stanovala v istem bloku in mu je začela slediti, mu puščati številna ljubezenska pisma in podobno. Obtožnica jo sicer bremeni, da je Galuniču v obdobju od novembra 2016 do novembra 2018 poslala več tisoč sporočil, da ga bo osrečila, da si z njim želi otroka, da bi rada, da zaživijo kot družina, in podobno. To je počela prek elektronske pošte in prek kar sedmih profilov na facebooku. Tudi s profila svojega sina. Sodnica je povedala, da jo je Galunič obvestil, da nikoli ni prenehala in da se pošiljanje pisem nadaljuje.

Obtožena je med za javnost še odprtim delom obravnave nenehno skakala v besedo sodnici in tožilki. Da je vse skupaj laž, da naj že enkrat končajo ta proces in da je za vse kriv Galuničev partner, je večkrat zatrdila. Sicer strpna sodnica Klajnškova jo je komaj ukrotila. Da ni nikogar ogrožala, da ni nikogar zasledovala, pa je zatrdila v svojem zagovoru. Da je pisala pisma, a da so bila to pisma resnične ljubezni. Pa tudi, da ni več zaljubljena vanj, ampak da ta ljubezen še vedno traja, ker ljubezen je večna in podobno… »Ta pisma sem pošiljala v stanju ljubezni in ne v stanju blodnjavosti,« vztraja pri zanikanju bolezenskega stanja. Več kot očitno se sama počuti ogroženo, češ da jo ogrožajo sodišče, tožilstvo, policija, mediji. Pa da bi moral biti kaznovan Galunič, ker širi laži, in še, da mu sporočil ne pošilja več, le še »kakšne pozdravčke«.