Portret tedna: Matej Lahovnik, nadminister za zakonske protikoronske pakete

Tako intenziteti priprave ukrepov, s katerimi se država v zadnjih osmih mesecih spopada s posledicami epidemije, kot njihovi vrednosti v samostojni Slovenije ni para; vsak izmed šestih protikoronskih zakonskih paketov je na mah spremenil več kot sto drugih zakonov. Državni zbor jih je in bo obravnaval po hitrem postopku. Vrednost vseh paketov je presegla 9 milijard evrov in raste. Janez Janša je v to ključno državno misijo vpoklical človeka za posebne naloge: Mateja Lahovnika. Ta je ta teden skozi vlado spravil že šesti paket.