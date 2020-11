Dirkališče v Valencii bo jutri gostilo drugo zaporedno in hkrati predzadnjo dirko v letošnjem svetovnem prvenstvu razreda motoGP. V kaotični sezoni, ki sta jo zaznamovali pandemija koronavirusa in poškodba aktualnega prvaka Marca Marqueza, se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra doslej povzpelo že devet motociklistov. Kot zadnjemu je to uspelo vodilnemu dirkaču v skupni razvrstitvi Joanu Miru, ki je naposled le dočakal svojo prvo zmago v elitnem razredu. Za Španca je uspeh prišel v idealnem trenutku, saj je najbližjima zasledovalcema Alexu Rinsu in Fabiu Quartararoju pobegnil na 37 točk razlike ter je le še streljaj oddaljen od premiernega naziva najboljšega motociklista na svetu.

Čeprav matematika pravi, da je v boju za naslov poleg Mira še pet dirkačev, pa bodo možnosti izzivalcev tudi v teoriji dokončno razblinjene, če 23-letnik jutri preizkušnjo zaključi na zmagovalnem odru. Možnosti za to še zdaleč niso majhne, saj je Mir na stopničkah končal na kar sedmih od dvanajstih dirk letos. »Čeprav je moja prednost spodobna, je ne smem jemati kot samoumevno. Ostati moram osredotočen in imeti enak pristop kot na preteklih dirkah,« je povedal Joan Mir, ki lahko jutri postane prvi dirkač po Američanu Kennyju Robertsu mlajšemu, ki bi moštvu Suzuki privozil naslov svetovnega prvaka po letu 2000.

Ta teden je postalo jasno, da navijači letos na motociklu zagotovo ne bodo več videli Marca Marqueza. Okrevanje serijskega svetovnega prvaka po padcu in zlomu roke na uvodni dirki v Jerezu se je močno zavleklo, vse glasnejše pa so govorice, da ga čaka še tretji operacijski poseg. Pri moštvu Honda so že sporočili, da se njihov dirkač v motociklistično karavano vrača šele prihodnjo sezono, ki bo sicer minila brez veterana Andree Doviziosa.

Italijanu, ki tekmuje za tovarniško ekipo Ducatija, se letos izteče pogodba, pogajanja s potencialnimi novimi delodajalci pa so bila neuspešna. »V motoGP se vrnem takoj, ko bom našel projekt, s katerim bom lahko izživel svojo strast in uresničil ambicije. To želim storiti z ekipo, s katero si delim enake cilje, vrednote in metode dela,« je pojasnil Andrea Dovizioso. Štiriintridesetletnik je imel na mizi ponudbi Honde, ki mu je ponudila sedež testnega dirkača, in Aprilie, a je obe zavrnili.