Nemčija pravi, da je techno res glasba

Nemško zvezno finančno sodišče je konec oktobra razsodilo, da je techno glasba in da so didžeji glasbeniki. Ljubitelji elektronske glasbe o tem sicer niso dvomili, bo pa odločitev sodišča vplivala na klube, ki vrtijo to zvrst. Ko in če bodo znova odprli vrata.