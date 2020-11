Bakalova, ki je stara 24 let, v filmu igra 15-letno Boratovo hčerko, ki z Giulianijem opravi intervju za kazahstansko televizijo. Po intervjuju v dnevnem delu hotelske sobe se odpravita v spalnico, kjer je bila posneta slavna fotografija. Prizor je Baron Cohen prekinil z besedami: »Stara je 15 let, prestara za vas.« Na vprašanje New York Times, ali tudi sama misli, da si je Giuliani samo zatlačil srajco ali se je pripravljal na spolni akt, pa je igralka odvrnila, naj si ljudje pogledajo film in presodijo sami. Sama je prepričana, da nekdanjemu županu niso po krivici naredili sramote, in se zato ne počuti slabo.

Pripravila Špela Žagar