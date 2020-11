Pozneje je izgubil voh, kar je najprej ugotovil tako, da ni več mogel vonjati rož. Stvar se je stopnjevala do mere, da je začel ovohavati smeti, samo da bi videl, ali lahko zavoha vsaj smrad. Kot se je pošalil igralec, je razmišljal celo o tem, da bi začel ovohavati pazduhe neznancev. »Na koncu sem šel domov in si v obraz razpršil ženin parfum chanel no. 5. Nisem ga mogel zavohati, sem pa oslepel,« se je še naprej šalil igralec. Na srečo se je za igralca iz filma Notting Hill vse srečno končalo, nedavno so mu pri odvzemu krvi tudi našli protitelesa, ki dokazujejo, da je prebolel za nekatere smrtonosno bolezen. Te dni biva v hotelu v Londonu, kjer so podobno kot pri nas ustavili javno življenje. V Veliki Britaniji so do zdaj našteli več kot 1,2 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom in 50.000 smrti.