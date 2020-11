Kićo je glasbeno pot začel že v osnovni šoli, ko je igral tamburico in nastopal v dramskem krožku. Čeprav je bil znan po petju in igranju narodnih pesmi, je nanj v mladosti najbolj vplival Elvis Presley. S svojimi prijatelji je v Osijeku ustanovil nekaj glasbenih skupin, kot so bile Tornado, Kon Tiki in leta 1964 Dinamiti. Slednja je razpadla zaradi Slabinčevega odhoda v vojsko, po vrnitvi pa se je iz Osijeka preselil v Zagreb in začel samostojno glasbeno kariero. Pri 24 letih je nastopil v televizijski oddaji Subotom uveče, kjer je odpel avtorsko pesem Plavuša, ki je nemudoma postala uspešnica. Nastopal je na različnih glasbenih festivalih, leta 1969 je na splitskem festivalu zmagal s skladbo Cvijet čežnje.

Leta 1971 je Jugoslavijo zastopal na izboru za pesem Evrovizije s skladbo Tvoj dječak je tužan in osvojil 14. mesto. V sedemdesetih letih se je za nekaj časa preselil v ZDA, kjer je želel zgraditi mednarodno glasbeno kariero, po vrnitvi v domovino pa se je posvetil narodni glasbi. Zgledoval se je po Presleyju in Tomu Jonesu, v svoji karieri pa je med drugim sodeloval tudi z Arsenom Dedićem, Kemalom Montenom, Zdenkom Runjićem in drugimi. Nekaj časa je bil tudi poslanec v hrvaškem saboru, izvoljen na listi HDZ.