Črni petek, dan, ko smo v preteklih letih predvsem iz ZDA, od koder ta potrošniški praznik izvira, dobivali posnetke gneče in prerivanja v trgovinah za izdelke z izjemnimi popusti, bo letos na sporedu 27. novembra. Ker je svet preplavila pandemija novega koronavirusa, se bodo letošnji nakupi najverjetneje preselili predvsem na splet. Prve akcije pod oznako črni petek so se pravzaprav že pojavile, med njimi pa so tudi takšne, pri katerih so prodajalci ohranili originalne cene, jih označili kot popuste in v višave nabili namišljene izhodiščne cene izdelkov. Takšne podle prodajne strategije niso edina nevarnost, ki še posebno pri nakupovanju prek spleta preti potrošniku. Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT pred črnim petkom opozarja predvsem na nevarnost lažnih spletnih trgovin in lažnih dostav na dom. Posameznik, ki se ujame v kakšno od teh pasti, pogosto ni zgolj ob nakazana sredstva, temveč se tudi izpostavlja nadaljnji zlorabi kreditnih kartic.

Ob visokih popustih ne smemo opustiti pazljivosti V SI-CERT svetujejo, naj se ne pustimo zavesti z obljubo neverjetnih popustov na neznanih straneh, pri spletnem nakupovanju si vzemimo čas za preverjanje neznanega spletnega trgovca. Svarijo, da žal ni enega samega opozorilnega znaka, ki bi razkrinkal, da gre za prevaro. Zato svetujejo branje med vrsticami in iskanje čim več informacij. Najpogostejši spremljevalci lažnih spletnih trgovin so sicer izredno nizke cene izdelkov, brezplačna dostava na vse konce sveta, vsi izdelki so na zalogi, hkrati pa ni nobenih podatkov o podjetju, ki stoji za trgovino. »Uporabniki zato pred nakupom vselej preverite vse navedene kontaktne podatke, ali je na voljo podpora po telefonu, elektronski pošti ali je na strani zgolj kontaktni obrazec. Obvezno preverite podatke o domeni na strani https://whois.domaintools.com/, vse pogoje plačila, vračila in dostave,« svetujejo in dodajajo: »Nizke cene in 70-odstotni popusti v teh dneh ne bodo tako neobičajni, zato se raje osredotočite na spletnega trgovca in tam iščite sumljive znake.« Prvo znamenje, da gre za sumljivo stran, je, da ne najdemo podatkov o trgovcu, kot je sedež podjetja, matična številka. To je znamenje, ki ne vzbuja zaupanja. »Kupci se moramo zavedati, da nakup pri slovenskem trgovcu oziroma znotraj EU predstavlja varovalko, saj nas ščiti enotna evropska potrošniška zakonodaja,« pojasnjujejo pri SI-CERT. »V primeru težav se lahko obrnemo na tržni inšpektorat oziroma Evropski potrošniški center, pri nakupih izven EU – največkrat gre za Kitajsko – pa smo brez pravic, prepuščeni dopisovanju s trgovcem. Seveda v primeru lažne spletne trgovine trgovec sploh ne obstaja, ampak smo nasedli le lepim slikam na spletni strani.«