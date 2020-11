Ključen argument za sprejetje takega zakona je bila preko predstavnikov sindikatov jasno izražena zahteva delavk in delavcev v trgovinah Slovenije, da se njim in njihovim družinam, predvsem družinam mladih mamic, omogoči mirno in enakovredno nedeljsko in praznično družinsko življenje. Zaposlene in zaposleni so namreč izrazili željo in zahtevo, da se kljub veljavni kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki predvideva plačilo urne postavke ob nedeljah v višini 100 odstotkov in praznikih v višini 250 odstotkov redne urne postavke, raje odločijo za mirno družinsko življenje v vseh omenjenih dneh.

Izpuščeni turistični kraji

Delodajalci v segmentu malih, srednjih in tudi velikih trgovcev z živilskimi in drugimi, pretežno tehničnimi izdelki so se po tehtnem premisleku odločili, da spoštujejo voljo zaposlenih. Še vedno je veljalo načelo, da je zadovoljen in spočit zaposleni tudi uspešen zaposleni. Tako zdaj »trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih« (tretji odstavek 8. člena noveliranega zakona o trgovini). Od spomladanskega začetka razprave do dokončnega sprejetja zakona v državnem zboru v teh dneh je bilo veliko govora o tem, katere so lahko izjeme, ki bodo vseeno dopuščale delo oziroma obratovanje posameznih vsebin trgovin tudi ob nedeljah in praznikih. Po dolgotrajnih razpravah, predlogih in poskusih usklajevanja izjem je zakon predvidel, da »ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko obratovalni čas prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah določi brez omejitev« (četrti odstavek 8. člena veljavnega zakona).

Zakon kljub predlogu ni dal možnosti obratovanja majhnim trgovinicam v turističnih krajih v času poletne turistične sezone od 1. junija do 31. avgusta, to je v času, ko je med konci tedna in prazniki obiskanost domačih gostov in turistov v takih krajih zelo velika. V takšni obliki sprejet predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) postavlja trgovine v Sloveniji in tudi njihove zaposlene v neenakopraven ekonomsko-poslovni in socialni položaj vsaj iz dveh vidikov. Na to problematiko sta tako GZS – Podjetniško trgovska zbornica kot Trgovinska zbornica Slovenije opozarjali pristojne institucije in zakonodajalca že vse od pomladi. GZS – Podjetniško trgovska zbornica je na neenakopravni položaj družb pri opravljanju dejavnosti trgovine dvakrat opozorila tudi Vlado Republike Slovenije in enkrat Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Prvi vidik neenakopravnega položaja je ta, da so kot izjema za prodajo vseh prehrambnih izdelkov določeni vsi bencinski servisi v Republiki Sloveniji. Praviloma so to s svojimi lastniškimi družbami energetske družbe, registrirane na Ajpes kot G47.301 – Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi. Energenti so po zakonu predmet takšne prodaje, ki mora potrošnikom zaradi statusa izdelka posebnega pomena biti dostopen do 24 ur dnevno, vse dni v letu. Vsekakor pa to ne velja za preostalo prodajo, ki po vsebini spada pri registraciji dejavnosti na Ajpes pod G47.110 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Še toliko bolj bode v oči dejstvo, da so ob glasni javni kampanji proti delodajalcem za zaprtje marketov in trgovin v vsem tem času najbolj množični in udarni prav oglasi za nakup živilskih in drugih izdelkov na bencinskih servisih, ki se v vsej Sloveniji ob očitno pričakovanem izidu novih zakonskih sprememb že vsaj leto dni (načrtno?) spreminjajo v mini markete s svojo specifično cenovno politiko. Tako bo s tem počasi ogrožena struktura trga in bo kmalu obstajala verjetnost škode predvsem za potrošnike, ki bodo ob nedeljah in praznikih lahko 24 ur dnevno kupovali življenjske potrebščine po cenah, kot jih bo dnevno določil trg (mogoče po principu pred kratkim sproščenih cen energentov na istih prodajnih mestih?).

In nenazadnje, pri analizi strukture družb v trgovini Slovenije med največjih pet družb, ki ustvarijo 20,3 odstotka vse letne dosežene prodaje, spadata tudi obe največji verigi bencinskih servisov.