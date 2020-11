Uboštvo in beda na Dolenjskem.

Z Dolenjskega 21. marca. [Izv. dop.]

Priobčili ste na prvem mestu v št. 60. svojega lista dopis iz naše dolenjske strani, v katerem je, kakor ste dejali, zanesljiv poročevalec risal obupni gospodarski stan našega kmetskega (in recimo tudi gospodskega) prebivalstva, ter navel vam v dokaz svoje trditve statistične date, katerim nihče ugovarjati ne more. Z veseljem smo pozdravili ta glas, ki se je vzdignil za našo revščino, in še z večjim veseljem smo brali, da je naš poslanec g. V. Pfeifer, ki povsodi zastopa gorko naše duševne in materijalne interese, stavil (najbrž vsled onega dopisa) interpelacijo do finančnega ministra, vprašaje, nij li ga volja storiti kaj, da se pride v okom popolnemu uboštvu in groznej mizeriji, ki nam preti. Mi pričakujemo, da bodo merodajni krogi, da bode vlada izpoznala potrebo hitre pomoči, naj si bode uže na način dovolitve moratorija, ali pak s popolnim odpisom zaostalih davkov. Meni je prilika dana izpoznavati uže dolgo vse gospodarstvene zadeve dolenjskih okrajev, in vzlasti novomeškega sodnijskega okrilja. Bogat nij bil nikedar ta del kranjske dežele, a on se je preživil, kolikor je bilo moč, na naravnem poti pridelovanja po poljedelstvu. Industrije in posebne kupčije nij pri nas; mi nemamo niti železnice, niti cest, ki bi sklepale trgovinska mesta. Dobra letina – to je edini naš reditelj v dobrih in rešitelj v slabih razmerah. (…) Slabe letine so zaporedom uničile pohlevno in malostno blagostanje naših vasi, in dendenes smo dospeli tako daleč, da uže malokedo more davke plačevati. Kako je to naraščalo, slikajo vam dovolj sledeče resnične statistične date: Leta 1873 je bilo zarad zaostalih davkov, odškodovanja in pristojbin okolo 30 realnih eksekucij do tretje stopinje (prodaje ) izpeljanih; leta 1874 bilo jih je črez 50 – leta 1875 narasle so na lepo število 107 in v letu 1876 prišlo je k njim 240 realnih eksekucij. Jaz povdarjam še enkrat, da so to eksekucije, ki so dospele do tretje stopinje, do prodaje, in toliko za eksekutivno prodajo je bilo pri sodniji novomeškej prezentiranih po c. kr. davkarstvu novomeškem in po c. kr. finančnej prokuraturi v Ljubljani. Torej v letu 1876 je bilo pri nas 246 posestev zarad ostalih davkov na prodaj. Ako pomislimo, da pride komaj tretjina vseh eksekucij do tretje stopinje in da se drugi ustavijo uže pred cenitvo in po intabulacji, pridemo do sklepa, da je bilo v letu 1876 – dobrih tisoč posestev v eksekuciji zarad zaostalih davkov. Naš okraj (novomeški sodnijski ali davkarski) šteje 4600 posestev — torej četrti del vseh posestnikov je realno zarubljen zarad davkov. (…)

Slovenski narod, 25. marca 1877