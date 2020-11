Predsednik in dama

Sporočila številnih svetovnih medijev so že več kot teden dni uglašena na eno samo misel: svet si je oddahnil, ker je na ameriških predsedniških volitvah zmagal Joe Biden. Da, tisti Joe Biden, ki ga njegov protikandidat v volilni tekmi niti en sam trenutek ni jemal resno, temveč se je na njegov račun ves čas vzvišeno in domala prostaško norčeval. Največje število glasov v zgodovini ameriških volitev je prejel »zaspani Joe«, ki mu je tudi tako imenovana liberalna levica odrekala vsakršne možnosti in ga razglašala za najslabšega kandidata vseh časov.