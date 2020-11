#Intervju Pavel Fonda, psihoanalitik in psihiater: Po psihiatrični bolnišnici se nikomur ne toži

V desetletju zapiranja tržaške psihiatrične bolnišnice sta tam delovala tudi Hektor Jogan in Pavel Fonda, mlada slovenska psihiatra, ki sta se usmerjala k psihoanalizi in tudi postala psihoanalitika. Pavel Fonda je v bolnišnici začel delati leta 1970, tik pred prihodom Franca Basaglie, in leta 1975 začel voditi prvi območni center za duševno zdravje v Nabrežini, s čimer se je začela oskrba v skupnosti. Potem so jih kmalu ustanovili še šest in pokrili celotno tržaško pokrajino.