Z branjem in pisanjem dosežemo visoke cilje

Učenje znotraj izobraževalnega sistema je družbeno dogovorjeno in urejeno ter ključno za razvoj družbe, njeno materialno, socialno, kulturno in duhovno podobo. Z učnimi načrti vodeno pridobivanje znanja da učencu neko splošno vedenje, ki je za družbo vrednota in potreba, da lahko vsi njeni člani v njej suvereno, ustvarjalno in odgovorno (so)delujejo. Delo učiteljev in učencev torej sledi omenjenim navodilom, ciljem in načinom njihovega doseganja, kar udeležence učnega procesa na neki način uokvirja.