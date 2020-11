Goran Vojnović: Žrtve na ministrstvu za kulturo

Saj vemo, kako gre, vsakomur se je že zgodilo, da je zamudil na zabavo in so bili vsi že opiti in je potem, ker trezen med pijanimi človek ne zdrži dolgo, hitel nadoknaditi zamujeno in je pil prehitro in preveč in je kmalu izgubil tla pod nogami in bil bolj pijan od pijanih. Takšna je, se mi zdi, zgodba državne sekretarke za kulturo, dr. Ignacije Fridl Jarc, ki je zamudila na zabavo na ministrstvu, na zabavo, na kateri so bili ob njenem prihodu vsi že velike žrtve umetniških instalacij, enega med njimi so celo pretepli, ne sicer umetniki in ne ravno včeraj, ampak saj ni važno, žrtev je žrtev.