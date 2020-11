Boris Dežulović: Primer izbrisanega državljana A.

Z naše terase nad morjem se lahko tam proti jugu v morskih meglicah jasno vidi senca velikana, ki je zaspal v plitvini. To je Pelješac. Če pa se potem s pogledom spusti vzdolž tega veličastnega polotoka, priložnostni popotnik pride do Stona, potem pa po stari poti ob obali Malostonskega zaliva naleti na majhne Hodilje. Tukaj, v kraju, kjer vzgajajo najboljše ostrige v Sredozemlju, bo, ko bo šel mimo starega vaškega mlina za olive, popotnika te dni presenetil neki nenavaden in grozljiv zvok, kot da bi se davno zaustavljen mlinski kamen spet premaknil in ponovno, kot nekoč, hudo stokal in cvilil.