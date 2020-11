Ena od profesoric ji je le hladno rekla: »Amputacija noge pač ni dovolj dober razlog, da ne boš prisotna na kar šestih obveznih predavanjih v semestru.« Takšnih primerov je bilo še kar nekaj. Zato se je s sošolkama, Ano Tvrdeić in Aliso Šćukanac, lotila prav posebnega projekta: zadale so si nalogo, da bodo glasno govorile v imenu tistih, ki tega ne morejo. »Na začetku smo skromno upale, da nam bo uspelo že, če bomo pomagale zgolj eni osebi. Zdaj vidimo, da smo v vseh teh letih vplivale na mnoge,« so povedale Anja, Ana in Alisa. Projekt je prerastel v zadrugo Zmorem vse (Mogu sve). Anja je zbrala energijo in svojo zgodbo deli z vsemi, ki ji želijo prisluhniti. Iskreno in brez dramatiziranja. Vsaka od 34 operacij, ki jih je prestala, jo je okrepila, vsak trenutek bolečine pa ji je omogočil, da preživi naslednji korak. A vseeno trdi: »Tega, kar sem preživela jaz in mnogi otroci, ne bi smel nihče nikjer in nikoli doživeti. Dobro vem, kako je, če odraščaš in živiš brez podpore in informacij o tem, kaj preživljajo invalidne osebe na fizičnem, pa tudi psihičnem in čustvenem področju, kaj sledi amputaciji, kdo krije stroške za nakup ortopedskih pomagal, katere pravice imajo invalidne osebe…« Vedno vesela, nasmejana in pozitivna 28-letna Anja pravi, da uživa v tem, kar dela, da je zaljubljena in da komaj čaka, da mine ta pandemija in bo spet lahko sedla na letalo ter potovala.