Özdemirjeva se je rodila leta 1992 v Bolgariji kot najstarejša od treh otrok. Po razvezi staršev, ko je bila stara sedem let, se je z babico, mamo, bratom in sestro preselila v Turčijo, natančneje v Istanbul, saj je bila njena babica turškega rodu. Po preselitvi je izgubila stik z očetom. Njena babica in brat sta se kasneje preselila v Nemčijo, sama pa je z mamo in sestro ostala v glavnem mestu Turčije. Najprej je nastopala kot plesalka, čez noč pa zaslovela kot igralka v turških nadaljevankah. Postala je ena najbolj popularnih medijskih osebnosti, slavo je žela tudi kot iskana manekenka. A presenetljivo, mladenka ne sanjari o luksuznem življenju, kot pravi, temveč si želi, da bi lahko poskrbela za deklice, katerih prihodnost in izobrazba sta negotovi zaradi življenja v socialno šibkem okolju. Prav zato je pred svojim 29. rojstnim dnevom vsem sporočila, da ne želi, da ji prinašajo darila. Veliko bolj jo bo razveselilo, če bodo njeni bližnji denar namenili pomoči potrebnim. »Za svoj rojstni dan si od družine in prijateljev ne želim praznovanja in daril. Tudi sicer ne potrebujem ničesar, zato vas prosim, da denar, ki ste ga nameravali porabiti za to, namenite raje za podporo moji kampanji, za podporo fundaciji za deklice v stiski. Moje sanje so, da bi lahko poskrbeli za prihodnost deklic, ki so v stiski, in jim omogočili šolanje, ustrezno izobrazbo,« je Demet zapisala na družbenem omrežju in prejela izjemen odziv oboževalcev. Ti so ji obljubili pomoč, hkrati pa izrazili navdušenje nad njeno človekoljubno potezo.