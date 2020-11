Današnje število na novo okuženih je le nekaj niže, kot je bilo v prejšnji četrtek, ko so zabeležili rekordnih 3082 primerov.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je danes novinarjem povedal, da znaša 14-dnevna incidenca 793 okuženih na 100.000 prebivalcev. Ob tem je incidenca najvišja v Varaždinski županiji, v kateri je dosegla 1623 okuženih na 100.000 prebivalcev. Poudaril je, da se je v tem tednu število na novo okuženih v državi v primerjavi s prejšnjim tednom zvišalo za 5,8 odstotka, medtem ko se je število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, od ponedeljka povečalo za skoraj četrtino.

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji hrvaške vlade povedal, da je obstoječe epidemiološko stanje najtežje od začetka epidemije bolezni covid-19 na Hrvaškem. Ocenil je sicer, da je stanje pod nadzorom, ter ponovno pozval državljane, naj s svojim spoštovanjem epidemioloških ukrepov storijo vse, kar lahko, da bi visoke številke čim prej znižali.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah znova največ na novo okuženih potrdili na območju Zagreba, kjer so našteli 716 novih primerov. V primorsko-goranski županiji so potrdili 212 novih okužb. Iz istrske županije so poročali o 75 novih primerih.

Na Hrvaškem je trenutno 16.746 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 1620 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih jih je 179. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili skoraj 79.000 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 968 oseb. Okrevalo je več kot 61.200 ljudi. Opravili so skupno več kot 601.700 testov.