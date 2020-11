Evropska unija je danes opozorila, da bi lahko uvedla dodatne sankcije za cilje v Belorusiji, in obsodila smrt opozicijskega aktivista v policijskem pridržanju.

Beloruske varnostne sile so 31-letnega Romana Bondarenka, umetnika in nekdanjega vojaka, aretirale v sredo po izbruhu nemirov na trgu v središču Minska, ki je postalo redno zbirališče opozicije. Po navedbah prič so izgredi izbruhnili med protestniki, ki so na trgu obešali trakove v rdeči in beli barvi, ki simbolizirata upor proti dolgoletnemu beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku, ter policisti v civilu, ki so te trakove odstranjevali.

Bondarenka, ki je utrpel hude poškodbe možganov, so v četrtek razglasili za mrtvega, kar je sprožilo val ogorčenja med belorusko opozicijo, ki meni, da so za njegovo smrt odgovorne Lukašenkove varnostne sile, poroča AFP.

Protestniki so danes sklenili človeško verigo v središču mesta, več deset pa jih je položilo rože na mestu, kjer je bil Bondarenko aretiran. Opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki se je po volitvah zatekla v Litvo, je opoldne pozvala k minuti molka "v vsaki soseski vsakega mesta". "Naredimo to zaradi moškega, ki je bil ubit, ker je želel živeti v svobodni državi," je dejala na opozicijskem kanalu Telegram.

Smrt Romana Bondarenka je danes obsodila tudi Evropska unija, ki je zagrozila z novimi sankcijami proti beloruskim oblastem. Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, Peter Stano, je dejal, da je Bondarenko "umrl po večurni operaciji v bolnišnici v Minsku zaradi hudih poškodb, ki mu jih je, glede na poročila, zadala brutalnost policistov v civilu", poroča AFP.

EU je sporočila, da so beloruske oblasti krive za neposredno nasilje nad prebivalstvom in za ustvarjanje okolja, v katerem se lahko "zgodijo takšna brezpravna in nasilna dejanja". "Pričakujemo, da bodo oblasti končale nasilje in preganjanje, da bodo nemudoma in brezpogojno izpustile vse samovoljno pridržane osebe, vključno s političnimi zaporniki, ter v celoti in pregledno preiskale vse kršitve in zlorabe človekovih pravic in da bo odgovorne dosegla roka pravice," je dejal Stano.

EU je doslej uvedla sankcije proti 55 posameznikom, ki so odgovorni za nasilno zatrtje demonstracij v Belorusiji. Prejšnji teden so začele veljati sankcije EU proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, njegovemu sinu Viktorju in še 13 drugim vidnim predstavnikom Belorusije.