Prvi sovražnik 200.000 oseb v Sloveniji s sladkorno boleznijo v času epidemije je neurejen krvni sladkor, so bile uvodne besede spletnega pogovora pred jutrišnjim svetovnim dnevom sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni. Pred izjemne izzive so osebe s sladkorno boleznijo postavljene še posebej v času novega koronavirusa. V Italiji so med epidemijo covid-19 pri teh osebah zabeležili kar trikratno povečanje amputacij stopal in udov v primerjavi z letom prej. »Ena oseba od desetih na svetu ima sladkorno bolezen. Trenutno je na svetu 463 milijonov oseb s sladkorno boleznijo, do leta 2045 se predvideva, da jih bo že 693 milijonov. 10 odstotkov svetovnih izdatkov za zdravje se porabi za sladkorno bolezen,« je povedal predsednik zveze društev diabetikov Slovenije Robert Gratton.

Medicinske sestre ključne pri podpori sladkornih bolnikov

Namen obeleževanja svetovnega dneva sladkorne bolezni je usklajeno delovanje in aktivnosti ključnih deležnikov po vsem svetu za ozaveščanje in zmanjševanje pojavnosti in zapletov s sladkorno boleznijo. Gratton je poudaril ključno vlogo medicinskih sester pri podpori osebam, ki živijo s sladkorno boleznijo. »Te so pogosto prvi in edini zdravstveni delavec, s katerim sodelujejo posamezniki. So srce delovne sile v zdravstvu,« je dejal. O njihovi nepogrešljivosti je spregovorila tudi predsednica zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik. »Medicinske sestre v obravnavi sladkorne bolezni vidimo predvsem kot tiste, ki lahko dopolnjujejo zdravnikovo delo. Tako da se pogovorijo s temi pacienti, vplivajo na njihov način življenja, razbijejo njihove strahove in pomagajo pri vsakdanjih praktičnih zadevah, tudi ko je potrebno uravnavati krvni sladkor. Skratka, ne predstavljamo si, da bi lahko uspešno zdravljenje sladkorne bolezni potekalo brez medicinskih sester.«

Predsednica zdravniške zbornice Slovenije je v povezavi s sladkorno boleznijo v času epidemije odgovarjala tudi na vprašanja zamud v zdravstvenem sistemu. »Zamuda so huda težava zdravstvenega sistema še iz časov pred epidemijo. Zdravniška zbornica se je s to težavo intenzivno ukvarjala, pri čemer so v ta namen pripravili osnutek zakona, ki bi omogočil, da se zdravniške storitve nekako vežejo na posameznega zdravnika, torej tistega, ki bi se želel zaposliti v dveh ali morda celo treh zdravstvenih zavodih in bi s tem pomagal skrajševati čakalne vrste. Predlog ob menjavi vlade in po začetku epidemije sicer stoji. Glede na to, da smo po številu zdravnikov na število prebivalcev v Evropski uniji povsem na repu, pa ne moremo delati čudežev,« je pojasnila in priznala, da neposredno po prvem valu v smeri krajšanja čakalnih vrst ni bilo storjeno dovolj.