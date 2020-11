Tri skupine islamističnih skrajnežev so 13. novembra 2015 izvedle usklajene napade pri stadionu Stade de France v okrožju Saint-Denis severno od Pariza in na priljubljenih zbirališčih v središču francoske prestolnice.

90 žrtev je terjal napad v dvorani Bataclan med koncertom glasbene skupine Eagles of Death Metal, preostali so izgubili življenje v barih in restavracijah v vzhodnem delu Pariza.

Sojenje edinemu preživelemu napadalcu, Salahu Abdeslamu se bo skupaj s še 19 domnevnimi sodelavci začelo v začetku prihodnjega leta.

Pariška županja Anne Hidalgo in premier Jean Castex sta danes v družbi drugih ministrov in predstavnikov organizacij žrtev obiskala prizorišča napadov in položila cvetje. Prva tovrstna obeležitev je bila v Saint-Denisu, nato pa je po poročanju francoskih medijev sledilo polaganje vencev še v središču mesta.

Letos slovesnosti potekajo ob manjšem številu udeležencev zaradi omejitev, ki jih s sabo prinaša epidemija novega koronavirusa.

Ob 20. uri bodo v spomin na žrtve ugasnile luči na Eifflovem stolpu. Pariška filharmonija pa bo malo zatem izvedla klasični koncert z glasbo, ki jo je libanonski skladatelj Bechara El-Khoury zložil v počastitev žrtev, navaja BBC.

Francois Hollande, ki je bil v času napadov predsednik države, je v pogovoru za časnik Le Parisien menil, da so bile v boju proti terorizmu sicer dobljene bitke, vojna pa še ne.

Da je džihadizem v Franciji še kako živ, se je potrdilo nedavno. Sredi oktobra je državo pretreslo obglavljenje francoskega učitelja - znova zaradi karikatur islamskega preroka Mohameda -, konec meseca pa je v Nici migrant iz Tunizije v cerkvi ubil tri ljudi.

Na današnjo obletnico napadov je na twitterju spomnil tudi slovenski premier Janez Janša. »Spominjamo se žrtev in njihovih družin. In nikoli ne bomo pozabili, da je islamistični terorizem naš skupen sovražnik. Sovražnik evropske civilizacije,« je zapisal.