Kot so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo, so se za državno subvencijo v prvem roku prijavili prevozniki Lufthansa, Air Serbia, Montenegro Airlines, Air France, Turkish Airlines, Swiss Air, Easy Jet, Wizzair in LOT.

Razpisna komisija je v sredo odprla prejete vloge, pregledala njihovo popolnost in v četrtek posredovala zahteve za dopolnitve, ki jih morajo prijavitelji posredovati v osmih dneh. Komisija bo nato lahko odločila o dodelitvi subvencij, odločitev naj bi bila sprejeta predvidoma 23. novembra, so navedli na ministrstvu.

Omenjeni prevozniki so se prijavili na prvo od treh odpiranj ponudb v okviru razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije, v okviru katerega je letalskim prevoznikom na voljo skupno pet milijonov evrov za sofinanciranje stroškov, nastalih pri zagotovitvi letov v Slovenijo.

Rok za drugo odpiranje ponudb je 10. junija 2021, za tretje pa 11. oktober prihodnje leto. V okviru prvega roka je za sofinanciranje na razpolago 1,5 milijona evrov, za vloge v okviru drugega 2,3 milijona evrov, za vloge v okviru tretjega pa 1,2 milijona evrov.

Prijave prevoznikov, ki že letijo v Slovenijo

Pogoj za pridobitev subvencije je vzpostavitev redne linije na eno od letališč v Sloveniji najmanj dvakrat tedensko v času poletne letalske sezone, torej med 38. marcem in 30. oktobrom prihodnje leto. Tisti, ki se bodo prijavili na tretji rok, pa bodo morali linije dvakrat tedensko izvajati od 31. oktobra do 31. decembra prihodnje leto. Linije sicer ni treba opredeliti že v prijavi, predstavlja pa to obveznost, ki je sestavni del pogodbe med ministrstvom in prejemnikom.

Na prvi rok so se torej prijavili prevozniki, ki so že zdaj leteli v Sloveniji, a so mnogi od njih polete zaradi trenutnih epidemioloških razmer v zadnjem obdobju odpovedali. Napovedi za naprej so trenutno še precej negotove, upanje v izboljšanje pa dajejo spodbudne zadnje novice o razvoju cepiva proti koronavirusu, ki se kaže kot zelo učinkovito.

Letalski promet po svetu je trenutno zaradi pandemije novega koronavirusa močno okrnjen. Medtem ko naj bi v zimski sezoni z ljubljanskega letališča letelo devet letalskih prevoznikov, ki bi ponujali devet neposrednih letalskih povezav po Evropi, trenutno z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana letijo le trije prevozniki.

Oktobra je Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, naštel 10.775 potnikov, kar je 89,1 odstotka manj kot v enakem lanskem mesecu. Število premikov letal se je zmanjšalo za 47,2 odstotka na 935, podatke navaja portal Ex-Yu Aviation. Od januarja se je število potnikov, ki so potovali prek ljubljanskega letališča, znižalo za 82 odstotkov na 278.555.