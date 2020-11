Čistilci grafitov so imeli precej dela denimo v Trnovem. Zid pri Gradaščici ob Eipprovi ulici so nekaj časa krasili številni grafiti rdečih in črnih kolesa, ki so postala zaščitni znak petkovega protestnega gibanja. Grafite ob Gradaščici so začeli včeraj odstranjevati. Motivi protestnega gibanja se sicer po Ljubljani v zadnjem času vse bolj pogosto pojavljajo. Na zidovih in stopniščih je na primer mogoče videti odtise neandertalčeve piščali, ki simbolizira žvižgače, precej je tudi napisov, nalepk in letakov, uperjenih proti vladi, kot kaže, pa so najbolj priljubljen simbol upora prav kolesa.

Kolo, vrisano v motiv Triglava, se je pojavilo tudi le streljal stran, na transformacijski postaji na križišču med Trnovskim pristanom in Eipprovo ulico, kjer se Gradaščica izliva v Ljubljanico. Enemu od občanov se je to zdel tako hud vandalizem, da je o tem obvestil občino. Zahteval je odstranitev grafita z argumentom, da transformator ne spada med mesta, kjer je plakatiranje dovoljeno. Oddelek za gospodarske dejavnosti je urno reagiral, ustregel želji vznemirjenega občana in izvajalcu čiščenja občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana naročil, naj transformator spet naredi čist. aro