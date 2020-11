Akademija je po uradni dolžnosti k odhodu nagovorila tudi druge člane, vse skupaj pa so jih izključili 18. Med njimi so Costa-Gavras, ki je režiral film Amen. (2002), režiser Indokine (1992) Regis Wargnier in Thomas Langmann, producent filma Umetnik (2011).

Polanski in drugi filmski ustvarjalci so bili častni člani zaradi prejetih nagrad. Pozivi za izključitev Polanskega so v minulih mesecih vse bolj naraščali zaradi obtožb, ki ga bremenijo posilstva.

Francoska filmska akademija je na svoji spletni strani naznanila, da je vodstvo akademije sedaj enakovredno in demokratično; generalno skupščino sestavlja 164 izvoljenih članov - 82 žensk in 82 moških.

Status osebnosti, ki so postale del izvršilnega odbora le zaradi kariernih dosežkov, je bil odpravljen. Akademijo izbira več kot 4000 filmskih ustvarjalcev.

Sicer je celoten odbor akademije odstopil februarja, dva tedna pred podelitvijo nagrad cezar. Eden izmed razlogov so bile številne nominacije, ki jih je prejel Polanski za film Obtožujem!

Akademija je po poročanju dpa tarča kritik že dolgo časa. Med drugim so jo obtoževali neupoštevanja enakopravnosti.