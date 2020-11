V soboto bo v jugozahodni Sloveniji pretežno oblačno. Drugod bo povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, drugod še delno jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Ob morju bo pihal jugo, proti večeru bo na Primorskem zapihala burja.

Vremenska slika: Nad vzhodnim in južnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda v višinah priteka k nam bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne pa marsikje po nižinah oblačno in megleno.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv na počutje za večino ljudi ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.