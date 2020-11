Brez svetlobe na Zemlji ne bi bilo življenja. Pri ljudeh sončna svetloba vpliva na duševno počutje in je bistvena za številne procese in funkcije v telesu. Sama svetloba ni vidna. Šele ko svetloba udari v snov in se odbije nazaj od površine do naših oči, dobimo vizualni vtis. Vidna svetloba je elektromagnetno sevanje, ki sproži občutek svetlosti v vizualnem odzivu človeškega očesa.

Kako lahko svetloba vpliva na človeka

Kakovost naravne dnevne svetlobe je na splošno veliko boljša od umetne svetlobe. Značilnost dnevne svetlobe je njena naravno spreminjajoča se osvetljenost in svetlobna barva (barvna temperatura v kelvinih) skozi dan. To pomeni, da je naravna dnevna svetloba modrikasta z visokim številom kelvinov in visoko stopnjo osvetljenosti opoldne. Zvečer je dnevna svetloba rdečkasta z veliko nižjo stopnjo osvetlitve in kelvinov. Svetloba ima krono-biološki učinek na človeka in njegov ritem. V človeškem telesu svetloba sproži proizvodnjo hormonov in kot notranja ura nadzoruje spremembo med dnevom in nočjo.

Zvečer se sprosti hormon melatonin, ki je odgovoren za trajanje in kakovost spanja. Melatonin se sintetizira iz nevrotransmiterja serotonina, ki vpliva na duševno počutje. Melatonin pa je tudi antioksidant, krepi imunski sistem in zmanjša raven aktivnosti. Izpostavljenost svetli umetni svetlobi z velikim deležem modre svetlobe zvečer lahko močno škoduje zdravju ljudi. To je povezano z dejstvom, da občutljive ganglijske celice v mrežnici močneje absorbirajo krajše valovne dolžine v ultravijoličnem območju, tako da spet postanemo aktivni, namesto da bi se umirili. Premajhna izpostavljenost svetlobi čez dan zaradi senčnega vpliva vegetacije ali drugih dejavnikov življenjskega sloga lahko negativno vpliva tudi na človekovo razpoloženje. Sončna svetloba je zelo pomembna tudi v povezavi z vitaminom D, ki je v teh časih še kako pomemben.