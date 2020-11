Podjetja, ki so kadarkoli dobila denar za svoje razvojne in inovativne projekte iz Evropske unije, vedo, kako zahtevno je vodenje tovrstnega projekta in koliko časa terja. Potrebno je odlično nadzorovati vire, dosledno poročati o poteku projekta, nadzorovati proračun, organizirati sestanke… in seznam nalog še ni končan.

Konzorcij si razdeli naloge Zato se pri večini projektov, ki so financirani iz EU, oblikuje konzorcij podjetij, ki si med seboj razdelijo naloge. Medtem ko en partner prevzame koordinacijo znanstvenega dela projekta, drugi prevzame administrativni del. Slednji pomeni neprecenljivo podporo znanstvenemu timu, saj prihrani izjemno veliko časa, skrbi za upoštevanje rokov, obvešča o porabi denarja, organizira sestanke … In prav izvedba administrativnega dela projekta je naloga Tiko Pro, ki ga je Lab Explorer v svojem letošnjem poročilu umestil med 10 najbolj učinkovitih podpornih podjetij pri izvedbi projektov. Med njimi so še izraelski podjetji Enspire Science in Beacon Tech, portugalska Inova+, nemška Eurice in ConsulTech, ttopstart B. V. iz Nizozemske, belgijski podjetji Zabala Innovation in My EU Consulting ter francoski Arttic.

Prihranek časa in manj zapletov Tiko Pro, ki letos praznuje 10. obletnico svojega delovanja, podjetjem uspešno pomaga ne le v Sloveniji, pač pa tudi na Hrvaškem ter na območju Evropske unije, še posebno v Avstriji. V desetih letih je za njimi več kot 900 odobrenih projektov, več kot 140 milijonov evrov počrpanega denarja in več kot 700 strank doma in v tujini. »Kaže, da bo za evropska sredstva konkurenca v prihodnji finančni perspektivi še večja, zato potencialnim prijaviteljem priporočamo, da si poiščejo svetovalno podjetje, ki jih bo ustrezno podprlo pri vodenju projekta. Ne le da vam bo to prihranilo čas, projekt boste izpeljali z bistveno manj zapletov, kot bi jih lahko sicer imeli zaradi svoje neizkušenosti. Skrbnik projektov vam omogoča lažje doseči cilje in daje povsem drugačen pogled na vaš projekt. In kar je še posebno pomembno – sodelovanje s svetovalnim podjetjem na področju vodenja projektov okrepi vašo partnersko mrežo ter vam odpira nove možnosti sodelovanj v prihodnosti,« med drugim poudarjajo v Lab Explorer.