Pripadniki militantnih skupin so po poročilih s severa Mozambika zagrešili krvav zločin nad človeštvom. V treh dneh naj bi v različnih napadih na vasi province Cabo Delgado (velika je za tri Slovenije z 2,3 milijona prebivalci) obglavile več kot 50 vaščanov. Pojavljajo se ocene, da so skupine v provinci, ki naj bi novačile predvsem revne mlade brez perspektive in jih radikalizirale, povezane s teroristično skupino Islamska država, toda nihče ne more tega z gotovostjo potrditi. Islamska država je svoje operacije iz osrednje Afrike (predvsem iz Demokratične republike Kongo) sicer res preselila tudi na vzhodni del celine.

Cabo Delgado na severu je najrevnejša regija Mozambika, kjer so sicer odkrili bogata nahajališča zemeljskega plina in nafte. Kaj natančno se je v zadnjih dneh tam dogajalo, oblasti še skušajo ugotoviti. Organizacijam za zaščito človekovih pravic in novinarjem je dostop do regije prepovedan. Mozambiška policija pa je potrdila, da je bilo obglavljenih več kot 50 oseb, ki so jih napadli militantneži. Domačini so zbežali v gozdove, a so jih izsledili. Po poročanju lokalnih medijev, ki navajajo izjave očividcev, so jih odpeljali na nogometno igrišče v vasici Muatide, kjer so jih množično obglavljali z mačetami.

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je ostro obsodil napade. Vse strani je pozval k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, oblasti v Mozambiku pa k temeljiti preiskavi.

Na severu deluje več skupin Ali so tamkajšnje oblasti takšno preiskavo v Cabo Delgadu sploh sposobne izvesti, je vprašljivo. Zaradi spopadov med varnostnimi organi in militantnimi skupinami naj bi v provinci vladale državljanski vojni podobne razmere. Slabo opremljena policija in vojska se bojujeta na več frontah, po poročanju nevladnih organizacij sta v tem boju tudi sami zagrešili številne kršitve človekovih pravic. Država se pri zračnih napadih na cilje militantnežev poslužuje pomoči plačancev iz Južne Afrike, ki tudi urijo mozambiške varnostne sile. Te skušajo obenem zaščititi črpališča zemeljskega plina. Od lani je v napadih militantnih skupin in v bojih z varnostnimi silami umrlo več kot 2300 ljudi. Z domov je pobegnila slaba petina tamkajšnjega prebivalstva (355.000 ljudi), več kot 700.000 ljudem grozi lakota. V zadnjem mesecu je iz regije po varnejši poti vzdolž obale v čolnih pobegnilo 10.000 ljudi, ki so odšli v prestolnico province Pembo. Na severu Mozambika deluje več militantnih grupacij. Največ članov pa naj bi imela Ansar Al Suna, ki se je iz verske skupine prelevila v oboroženo in ne priznava centralne vlade. Njene korenine segajo v leto 2015, ko je majhna skupina vahabitskih pridigarjev začela zavračati obstoječi islam v državi in terjala uvedbo šeriatskega prava. Muslimanska skupnost in varnostni organi so se ji uprli, a je skupina začela uriti svoje militantneže. V njenih vrstah naj bi bili tudi pripadniki Al Šababa iz Somalije, Tanzanije in Kenije, svoje aktivnosti pa naj bi financirala s prekupčevanjem oklovine, prodajo drog in tihotapljenjem.