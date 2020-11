Preberite črnokronično novico na 10. strani današnjega časopisa, kjer poročamo o roparju, ki so ga lovile eskadrilje policajev, če malo poenostavimo, in to samo zato, ker je ukradel časopis! Res je: tip je bil pripravljen tvegati življenje za časopis.

Ne vemo, ali je bil naš in vaš najljubši Dnevnik, iz strogo zaupnih krogov pa smo izvedeli, da so roparja najbolj zanimale – križanke. Hja, so taki časi, ko imamo več časa, pa tudi tale ropar ga bo zdaj imel še malce več preveč. Križanke pa so seveda že vrsto let stalnica našega časopisa in obljubimo, da bo tako tudi ostalo. Vi ga pa raje kupite ali se nanj naročite. Se ne splača, da bi ga ukradli v trafiki. Kar preberite na strani črne kronike, kaj se zgodi s tistim, ki časopis ukrade.

N.N.