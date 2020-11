Slovenska nogometna reprezentanca je zanihala pred odločilnima tekmama proti Kosovu in Grčiji v boju za končno zmagoslavje v svoji skupini lige narodov. Namesto dviga samozavesti so varovanci selektorja Matjaža Keka na pripravljalnem obračunu s tekmovalnim Azerbajdžanom prejeli pravočasno opozorilo, da bo treba za preboj iz sence pokazati veliko več. »Proti Kosovu bomo morali dvigniti raven igre in agresivnosti, saj se nam v nasprotnem primeru slabo piše,« je kritično ocenil Matjaž Kek.

Slovenija je proti Azerbajdžanu odigrala najslabšo tekmo v koledarskem letu 2020 in se po seriji zmag ne more zadovoljiti s skromnim remijem brez zadetkov. Izbrani vrsti ni pomagalo, da se je po enoletni odsotnosti vrnil vodilni fantazist Josip Iličić, saj so se mnogi igralci skrili za lastno odgovornostjo in bojazljivo čakali, da bo zvezdnik Atalante sam odločil tekmo. Komunikacija med igralci na sredini igrišča nikakor ni stekla. »Tako ne bo šlo. Iličić mora biti obkrožen s soigralci, ki se mu morajo odkrivati. Z alibi nogometom ne bomo prišli daleč, to zagotovo ni pravi recept,« je pol ure po tekmi razmišljal Kek, ki je bil posebej nezadovoljen s slovensko predstavo v prvem polčasu. Njegovi izbranci so bili prepočasni in niso našli rešitve na postavljeno obrambo nasprotnika. Selektor je pogrešal več agresivnosti in tesnejše pokrivanje tekmeca, ki je imel v Stožicah veliko prostora, a v tretji minuti ni izkoristil edine priložnosti. »Ko se nasprotnik postavi v blok z devetimi ali desetimi igralci, je treba odigrati hitreje. Razmisliti moramo o svoji igri,« pravi Kek.

Slovenska reprezentanca je podaljšala rekorden niz tekem brez prejetega zadetka, a skrbi povzroča nenevarna igra v napadu. Tim Matavž v prvem polčasu in Andraž Šporar v drugem sta ostala brez priložnosti, strelskega junaka oktobrskih tekem Harisa Vučkića pa ni bilo v postavi. Očitno je, da se bo morala Slovenija v zaključku lige narodov vrniti k osnovam in ponotranjiti, da predvsem požrtvovalna igra vodi do uspeha. Proti Azerbajdžanu je bilo v slovenski igri premalo delavnosti in tudi odločnosti, ko bi bilo treba izigrati nasprotnika in žogo spraviti v konico napada. »Prevečkrat smo igrali v širino in premalo napadali zadnjo linijo Azerbajdžana. V dvobojih ena na ena je pokalo po gležnjih in zagotovo smo dobili marsikateri odgovor, ki nam bo koristil za naslednje tekme,« je sklenil Kek.

Slovenijo v nedeljo zvečer v Stožicah čaka obračun s Kosovom, ki je izgubil generalko proti Albaniji (1:2). Prihodnjo sredo sledi gostovanje v Solunu proti Grčiji, ki je edina neposredna konkurentka v boju za prvo mesto. Slovenski nogometaši bi s štirimi točkami na zadnjih dveh tekmah osvojili prvo mesto in napredovali v drugi razred lige narodov.