Najboljših 21 igralcev namiznega tenisa se bo od danes do nedelje borilo za prestižno lovoriko zmagovalca svetovnega pokala. V Weiheiju na severovzhodu Kitajske se bo za prestižno lovoriko meril tudi slovenski igralec Darko Jorgić (34. na svetovni lestvici). Pravico nastopa ima 18 igralcev, ki so si vstopnico priborili na celinskih prvenstvih, aktualni svetovni prvak (Kitajec Ma Long), organizatorji pa podelijo tudi dve povabili. Nagradni sklad znaša četrt milijona ameriških dolarjev, od katerih bo zmagovalec prejel 55.000, finalist pa 40.000 ameriških zelencev.

Včerajšnji žreb v olimpijskem centru Weihai Nanhai je Darku Jorgiću namenil kvalifikacijsko skupino 3, v kateri se bo danes popoldan po lokalnem času pomeril z Nemcem Patrickom Franzisko (16. na svetu), zvečer pa še z Nigerijcem Quadrijem Aruno (20. na svetu). Hrastničan bo imel torej za tekmeca precej višje postavljena igralca. Nemca odlično pozna, saj sta soigralca v Saarbrücknu, številne ure skupnega treninga bo skušal Jorgić izkoristiti v svojo korist. Quadri Aruna je serijski afriški prvak in goji izrazito napadalen namizni tenis.

Sistem tekmovanja v Weihaiju je takšen, da bosta iz štirih kvalifikacijskih skupin v osmino finala napredovala po dva najboljša. Med najboljših 16 igralcev pa je neposredno uvrščena osmerica s svetovne lestvice. To sta Kitajca Fan Zhedong in Ma Long, Brazilec Hugo Calderano, Japonca Tomokazu Harimoto in Niva Koki, Tajvanec Lin Yun Ju, Šved Matthias Falck in Nemec Dimitrij Ovčarov. Od osmine finala naprej bodo dvoboji na izločanje, žreb pa bo danes zvečer, ko bodo znani tudi vsi kvalifikanti.

Svetovni pokal je bil prvič prvič organiziran leta 1980 v Hongkongu, odtlej je v organizaciji Svetovne namiznoteniške organizacije (ITTF) potekal vsako leto, in sicer v drugem mestu. Zadnji dve izvedbi pri moških je dobil prvi igralec sveta Fan Zhedong, ki je bil lani v Chengduju boljši od Tomokazuja Harimota, predlani v Parizu pa od Nemca Tima Bolla. Od prve izvedbe naprej so prva mesta osvojili zgolj kitajski in evropski igralci, precej več pa je bilo Kitajcev. Od evropskih igralcev so se od leta 1999 do lani zmage na svetovnem pokalu veselili Belorus Vladimir Samsonov (trikrat – 1999, 2001 in 2009), Timo Boll (dvakrat – 2002 in 2005) in Dimitrij Ovčarov (enkrat – 2018).