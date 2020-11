Novica o uspešnosti cepiva nemške družbe Biontech in ameriškega Pfizerja je trge kar precej premešala. Družbi sta sicer napovedovali cepivo do konca novembra, a je trge navdušila predvsem učinkovitost cepiva. Na vzorcu več deset tisoč prostovoljcev je bila stopnja učinkovitosti več kot 90-odstotna, kar je precej več od 60 odstotkov, kolikor so pričakovali strokovnjaki. Podobno novico bo verjetno kmalu sporočila tudi družba Moderna, ki prav tako razvija cepivo. Pojavila se je torej luč na koncu predora. Ciklične in tako imenovane value delnice so eksplodirale; nekatere zaradi epidemije najbolj prizadete družbe so pridobile deset in celo dvajset odstotkov. Na drugi strani so tehnološke in »growth delnice« začele izgubljati. Tehnološki indeks Nasdaq 100 je v dveh dneh izgubil več kot pet odstotkov. Začela se je rotacija iz med epidemijo najmočnejših tehnoloških družb v ciklične, ki so najbolj zaostale in imajo največ prostora, da nadoknadijo rast. V prihodnjih tednih bo videti, kako obsežna bo rotacija. Tehnoloških družb kljub višjim vrednotenjem srednje- in dolgoročno ne gre odpisati. Sicer pa so v zadnjem času presenetile nekatere dobre ekonomske objave. Tako se je oktobrska stopnja brezposelnosti v ZDA kljub naraščanju števila okuženih in obolelih za covidom-19 zmanjšala na 6,9 odstotka. Tudi Fed še naprej ostaja trgom prijazen in napoveduje možnost dodatne podpore. Z novembrom se je začel sezonsko najmočnejši del borznega leta, za prihodnje mesece smo lahko še naprej optimistični.