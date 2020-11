V četrtek zjutraj je profesorje Gimnazije Kranj ob prihodu v službo pričakalo presenečenje dijakov. »Profesorje so zasuli z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili na glavnem vhodu v šolo. Pravimo, da živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tenkočuten obraz. Profesorji smo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Hvala iz srca,« četrtkovo dogajanje opisuje profesorica Nataša Kne, ki v Gimnaziji Kranj skrbi za odnose z javnostjo.

Ena pobudnica, trije izvajalci in neverjeten odziv sodelujočih

Akcijo si je zamislila dijakinja Gimnazije Kranj Hana Bujanović Kokot. »Prsti me srbijo že od pomladi. Tudi moja mami je učiteljica in vem, koliko truda je potrebnega za izobraževanje na daljavo. Minuli konec tedna sem se zamislila pri eni od skladb, ki sem jih poslušala, in ideja je dozorela. O njej sem obvestila tudi druge dijake iz MO Kranj in bili so navdušeni. Pisali smo še drugim iz drugih občin in navdušeni so bili nad sodelovanjem. Pisali so sporočila, trije, ki smo se odločili, da bomo akcijo izvedli tudi fizično, pa smo njihove zahvale in misli zapisali na plakate.« Skupna zagnanost in želja, da bi polepšali dneve profesorjem, sta bili neizmerni, opisuje pobudnica akcije. »Toliko pozitivnega na kupu,« razmišlja in dodaja, da se je potem začela še prava avantura, ko je bilo treba plakate nalepiti na vrata šole. »Imeli smo kar malo občutka vandalizma,« se spominja. »Bila je tema, na obrazih smo imeli maske in lepili smo plakate. Zelo smo se zabavali,« priznava.

Na to, da profesorje čaka presenečenje, so jih dijaki opozorili že v elektronskem sporočilu. Upali so, da so sporočila na vratih, ki so jih nalepili zvečer, varno preživela noč. »Spoštovani profesorji, profesorice in ostali zaposleni! Hvala Vam za ves trud, energijo in dodaten čas, ki ste ga vložili v poučevanje na daljavo, inovativne rešitve zapletov in soočanje z ovirami. Hvala Vam za potrpljenje, vztrajnost in strpnost pri izzivih, nerazumevanjih in potrebi po novih razlagah. Hvaležni smo, da vztrajate in nam omogočate rast in razvoj kljub oviram, ki so nastale s covidom-19…« so zapisali in sporočilu dodali še kratek zahvalni videoposnetek.