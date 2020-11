Seveda Miklavž ni zadnji dobri mož v tem letu, ki nam bi poleg Karla lahko prinesel še zdravja, brezplačni vitamin D in cepivo proti nevarnemu virusu. Naslednji dobri mož je Božiček, za katerega pa je še vprašanje, kaj nam bo prinesel, če ne celo česa odnesel. Nevarni virus je neukrotljiv, njegovih žrtev je vedno več. Največ med upokojenci.

Karlova vrnitev na čelo DeSUS bo za slovensko politiko po mojem mnenju odločilnega pomena glede tega, kako naprej. Se bo povezal z novonastajajočo levosredinsko koalicijo? Člani DeSUS so denimo zelo kritični do tvitanja aktualnega predsednika vlade Janeza Janše; do te Janezove kulture so sicer kritični tudi v njegovi stranki, in to mladi, ki morajo zdaj te njegove tvite celo zagovarjati.

Bo zato Božiček prinesel novega predsednika vlade? Si je Janez J. z neprimernim tvitanjem napisal sodbo sam? Čas za opravičilo je namreč potekel.

Vid Drašček, Vrhnika