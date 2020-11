Džihadistična skupina je na svojem propagandnem kanalu Telegram danes sporočila, da so njeni borci podtaknili eksplozivno napravo na nemuslimanskem pokopališču v Džedi, kjer so bili zbrani tuji diplomati. Dodali so, da so napad izvedli v podporo islamskemu preroku Mohamedu. Diplomati iz Francije, Grčije, Italije, Velike Britanije in ZDA, ki so se udeležili spominske slovesnosti, so v skupni izjavi v sredo obsodili »strahopeten napad«. Francosko zunanje ministrstvo pa je savdske oblasti pozvalo k razjasniti napada in kaznovanju odgovornih.

Napad se je zgodil nekaj tednov po tem, ko je v Džedi 29. oktobra Savdijec z nožem ranil varnostnika na francoskem konzulatu na isti dan, ko je domnevni islamski skrajnež z nožem v cerkvi v Nici na jugu Francije ubil tri ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je razjezil mnoge muslimane zaradi napovedi boja proti islamskemu radikalizmu in obrambe pravice do objav karikatur preroka Mohameda po umoru francoskega učitelja Samuela Patyja, ki je v razredu pokazal karikaturo. V več muslimanskih državah so pripravili množične proteste in pozivali k bojkotu francoskih proizvodov.