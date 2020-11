Dan prej so v ZDA, ki se soočajo že s tretjim valom pandemije covida-19, potrdili 140.300 novih okužb z novim koronavirusom. Število okužb znova narašča od septembra. Povečuje se tudi število hospitalizacij in število umrlih za covidom-19 na dan. V sredo so tako potrdili skoraj 2000 novih smrtnih žrtev, kar je po navedbah univerze Johnsa Hopkinsa največ od maja.

Število primerov narašča po vseh ZDA, trenutno pa rekorde beležijo v Illinoisu in Severni Karolini. Strokovnjake skrbi, da se bo ob hladnejšem vremenu, ko ljudje več časa preživijo v zaprtih prostorih, virus širil še hitreje. Doslej so v ZDA, najhuje prizadeti državi v pandemiji, zabeležili že 10,4 milijona okužb in 241.800 smrti, povezanih z novim koronavirusom.

Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pa je danes dejal, da prihaja »konjenica« cepiva proti covidu-19, a javnost pozval, naj bo še naprej previdna in upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. »Pomoč je na poti, a še ni tukaj,« je poudaril preko videopovezave v govoru za britanski think tank Chatham House. Fauci, ki je glede boja proti covidu-19 na nasprotnem bregu kot ameriški predsednik Donald Trump, je še dejal, da je po cepivu, za katerega sta ameriški Pfizer in nemški BioNTech sporočila, da je 90-odstotno učinkovito, še eno cepivo, ki bo kmalu doseglo prag.

Moderna, ki težko pričakovano cepivo razvija z ameriškim institutom za javno zdravje, je sporočila, da je blizu praga v kliničnih testiranjih, ko bo lahko ameriške regulatorje zaprosila za uporabo cepiva v nujnih primerih. Fauci je še izpostavil, da bi moralo biti cepivo na voljo tudi revnejšim državam. »Ali boš živel ali umrl ne bi smelo biti odvisno od tega, kje si se rodil,« je poudaril. Pozval je tudi k okrepitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da bi se lahko zoperstavila prihodnjim pandemijam. »Ni popolna organizacija. Ima napake, ki so jih izpostavili že drugi. A svet potrebuje globalno zdravstveno organizacijo,« je dejal.